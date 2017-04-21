Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ признали экстремистами и ликвидировали "Свидетелей Иеговы"

Пятница, 21 апреля 2017, 02:47

Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

Об этом сообщает ТАСС.

По иску Минюста РФ суд принял решение о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае - через 30 суток.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

Темы: Росcиярелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Росcия
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: