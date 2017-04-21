Неизвестный открыл стрельбу в здании ФСБ в России – СМИ

Вооруженный неизвестный вошел в управление ФСБ в Хабаровске и открыл стрельбу. Погибли работник учреждения и посетитель, а также сам нападавший.

Об этом сообщает российский "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России.

По информации канала, во время инцидента погибли сотрудник управления и посетитель, еще один человек ранен. Нападающий ответным огнем уничтожен.

Как сообщает ТАСС, стрельба происходила в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

"В 17:02 по местному времени (9:02 по Киеву) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - рассказали агентству в пресс-службе ФСБ.

По их данным, погибший посетитель – "гражданин одной из стран СНГ".

"Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", - сообщили в ФСБ.

По данным "РИА Новости", уже установлена личность злоумышленника - им оказался местный житель 1999 года рождения, принадлежавший к неонацистской группе.