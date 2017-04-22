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Сутки в АТО: Боевики били 41 раз, двое военных ВСУ ранены

Суббота, 22 апреля 2017, 06:44

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего два украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении по украинским опорным пунктам под Новотроицким сепаратисты били из минометов калибра 120 мм. По силам АТО в Марьинке стреляли из танков, 82 мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов вблизи Широкино террористы вели огонь из стрелкового оружия. В районах Лебединского и Марьинки били снайперы.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм боевики обстреливали украинские позиции возле Троицкого. Из минометов калибра 82 мм сепаратисты открывали огонь вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они били по силам АТО в Песках.

По украинским силам в Авдеевке, шахте "Бутовка" и Зайцево террористы били из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а украинские позиции в Невельском обстреляли из стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" также "работали" снайперы.

На Луганском направлении по опорным пунктам вблизи Крымского боевики вели огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

"Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом с населенным пунктом Желтое, наши военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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