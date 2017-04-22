Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за непогоды все еще обесточены более 220 населенных пунктов

Суббота, 22 апреля 2017, 10:17

Из-за ухудшения погодных условий 18 апреля состоянию на утро субботы обесточенными остаются 229 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом 22 апреля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Одесской области без электричества остаются 178 городов, в Днепропетровской - 31, в Харьковской - 16, в Кировоградской - 4.

По данным ведомства, на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

"В результате падения дерева 18 апреля в г.Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм скончалась женщина 1957 г.р.", - сообщили в ГосЧС. 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: