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В Бахмуте поймали двух боевиков, у одного нашли схрон оружия

Суббота, 22 апреля 2017, 12:07

В Бахмуте Донецкой области задержали двух боевиков, входивших в незаконные вооруженные формирования "ДНР".

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, по месту жительства одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, изъят схрон оружия и боеприпасов - 8 огнеметов "Шмель" российского производства, 8 автоматов и 41 магазин к ним, более 3400 патронов и военная амуниция.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько, жителей Бахмута 1984 и в 1986 годов рождения, которые работали на боевиков, уличили в ходе оперативных мероприятий оперативники главка совместно с местными правоохранителями.

Установлено, что с апреля по июнь 2014 года они под руководством жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1 армейского корпуса ДНР", совершали на территории Донецкой области разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили.

По информации, "куратор" наемников с позывным "Отшельник" 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ.

Сейчас с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос об открытии сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ. Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.

Темы: Донецкая областьДНРполиция
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