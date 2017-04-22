На админгранице с Крымом СБУ и пограничники провели учения

В Херсонской области пограничники вместе с сотрудниками СБУ приняли участие в антитеррористических учениях на админгранице с оккупированным Крымом.

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Как сообщает Госпогранслужба, учения проводились в пятницу по инициативе СБУ.

"К мероприятиям привлекли более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия административной границы, ведь по замыслу учений, после проведения диверсии, вероятные преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым", - сообщили пограничники.

Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель.

В Госпогранслужбе заверили, что проведение антитеррористических учений не повлияло на определенный порядок работы контрольных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". Они работали в штатном режиме, не создавая неудобства законопослушным гражданам при пересечении админграницы.