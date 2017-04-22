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АТО: 25 обстрелов, 1 военный ранен

Суббота, 22 апреля 2017, 18:34

С начала суток боевики 25 раз обстреливали опорные пункты ВСУ, один военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

Эпицентром огневого противостояния было Донецкое направление. Так, из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям возле Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитниках Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки.

Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении из минометов калибра 82-мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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