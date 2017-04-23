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США расследуют вмешательство РФ в выборы, чтобы этого не было в других странах

Воскресенье, 23 апреля 2017, 01:19

Конгресс США расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года для того, чтобы подобного не произошло с другими странами.

Об этом в Таллине заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, пишет DW.com.

"Смыслом нашего расследования является доскональное выяснение того, что и как было сделано (Россией - Ред.), чтобы мы могли предупредить и помочь нашим союзникам предотвратить подобное у них", - заявил Пол Райан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

О вмешательстве России в американские выборы он говорил как о доказанном факте.

"Мы точно знаем одну вещь - то, что Россия вмешалась в наши выборы", - цитирует политика агентство AP.

Пол Райан поблагодарил Эстонию за вклад в национальную оборону. Эстония является одной из стран, выполняющих правила НАТО по выделению на оборону двух процентов ВВП страны.

"Приверженность США европейской безопасности и НАТО непоколебима", - заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭстонияСША
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