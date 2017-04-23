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Северная Корея пригрозила ядерным ударом Австралии

Воскресенье, 23 апреля 2017, 08:20

В Северной Корее заявили, что готовы нанести ядерный удар, если Австралия продолжит "слепо следовать линии США".

Об этом пишет ABC news.

Северокорейский МИД предложил Австралии "дважды подумать о последствиях", прежде чем "слепо следовать" политике США.

"Если Австралия продолжит следовать шагам США по изоляции и удушению Северной Кореи... это будет акт самоубийства посредством ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", - говорится в заявлении.

С такой угрозой выступила Северная Корея, после того, как министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп зявила, что ядерная программа КНДР представляет серьезную угрозу ее стране.

Как известно, вице-президент США Майк Пенс в рамках своего азиатского турне посетил Австралию. Ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах Пенса с лидерами стран этого региона.

По словам Пенса, мирная денуклиаризация Корейского полуострова все еще возможна, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

В то же время авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" планирует совместные с кораблями японских ВМС учения неподалеку от берегов Корейского полуострова.

Ранее Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.

Темы: ядерное оружиеСеверная КореяАвстралия
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