Во Франции из-за подозрительного автомобиля эвакуировали избирательный участок

Во Франции в городе Безансон эвакуировали избирательный участок из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля.

Об этом сообщает BFM TV.

Около 9.30 у здания, где проходит голосование, неизвестные припарковали автомобиль, быстро вышли из него и скрылись, не заглушив при этом двигатель.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что автомобиль с фальшивыми номерными знаками находится в розыске - он был похищен в марте этого года. В салоне автомобиля было также обнаружено охотничье ружье.

Участок решили эвакуировать, голосование прервалось на 2 часа, после чего было восстановлено.

Стоит отметить, что президентские выборы во Франции проходят в условиях усиленных мер безопасности. В стране действует чрезвычайное положение, введенное после терактов в Париже в ноябре 2015 года. Кроме того, в ночь на 21 апреля на Елисейских полях в Париже произошла стрельба, которая имела характер теракта и во время которой был убит полицейский, в связи с чем французские власти объявили об усилении мер безопасности в день выборов.

Европейская правда