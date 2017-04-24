Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновника Запорожской ОГА тащат в суд из-за утилизации отходов

Понедельник, 24 апреля 2017, 13:45

Служащему Запорожской областной госадминистрации объявили подозрение за растрату порядка 4 миллионов гривен из бюджета во время закупки работ по утилизации опасных отходов.

Об этом сообщает Генпрокуратура со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Директору одного из департаментов Запорожской ОГА и директору частного предприятия инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) УКУ.

Следствие считает, что по предварительному сговору они завладели бюджетными средствами на сумму порядка 4 млн грн.

В суд направлены ходатайства о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Алена Рощенко, УП

Темы: госзакупкиЗапорожьеместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
госзакупки
Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре
В Укрзализныце разоблачили новый эпизод коррупций на закупках более чем на 200 миллионов
Минобороны напоминает зашторенную со всех сторон комнату, в которой сидит седой мохнатый зверь – глава антикоррады МОУ
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: