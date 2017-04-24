Чиновника Запорожской ОГА тащат в суд из-за утилизации отходов

Служащему Запорожской областной госадминистрации объявили подозрение за растрату порядка 4 миллионов гривен из бюджета во время закупки работ по утилизации опасных отходов.

Об этом сообщает Генпрокуратура со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Директору одного из департаментов Запорожской ОГА и директору частного предприятия инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) УКУ.

Следствие считает, что по предварительному сговору они завладели бюджетными средствами на сумму порядка 4 млн грн.

В суд направлены ходатайства о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Алена Рощенко, УП