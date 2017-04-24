Институт нацпамяти составил карту новых военных захоронений в Украине

Украинский институт национальной памяти посчитал количество воинских захоронений в Украине.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы института.



"Для захоронения погибших участников АТО на кладбищах создаются специальные военные сектора. Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве уже имеющихся секторов и захоронений на них", - сказано в сообщении.



Указывается, что по состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов военных захоронений.



"На них похоронено 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством погребенных военных - участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве - 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - говорится в сообщении.



Украинская правда