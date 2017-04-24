Боевики обстреляли КП "Марьинка" и жилые кварталы города

Подразделения пророссийских боевиков из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли контрольный пост "Марьинка" Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-центр АТО, незаконные вооруженные формирования вели огонь со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной Украине территории.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, согласно сообщению пресс-центра АТО, во время обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Марьинка, под огонь пророссийских боевиков попали жилые кварталы города.

"Сейчас дежурными оперативными службами выясняется вид оружия, которое применяет противник, и по неподтвержденной информации речь идет о минометах калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометах", - отметили в штабе.

Уже известно, что есть разрушения домов, однако о пострадавших жителях или военнослужащих пока информация отсутствует.

Украинская правда