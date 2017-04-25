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Трамп намерен перепроверить финансирование ООН

Вторник, 25 апреля 2017, 01:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения.

Об этом он заявил на встрече с послами 15 стран членов Совбеза ООН в Белом доме, пишет DW.com.

"Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН", - сказал он, отметив, что "траты вышли из-под контроля".

По мнению Трампа, эффективность ООН довольно низка, тогда как организация обладает "огромным потенциалом".

"Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", - подчеркнул он.

В начале апреля США прекратили финансирование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) - агентства всемирной организации, которое помогает более чем 150 странам мира в вопросах планирования семьи, а также охраны здоровья матери и ребенка. 

Сделано это было, поскольку агентство "поддерживает или участвует в программах принудительных абортов и недобровольной стерилизации", говорится в объяснении американских властей.

Это был первый случай, когда администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование какой-либо из программ ООН. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНТрампСША
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