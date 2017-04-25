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"Russia today" обиделась на Reuters и отказалась от контракта с ним

Вторник, 25 апреля 2017, 03:28

Российская государственная медиагруппа "Россия сегодня" отказалась подписывать договор с агентством Reuters о покупке видеоматериалов после публикации материала о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Об этом пишет Reuters.

Главный редактор "Россия сегодня" и RT раскритиковала агентство за публикацию статьи о российском вмешательстве в выборы в США и заявила, что не станет подписывать контракт с Reuters о покупке видеоматериалов "потому, что они лгут".

Договор на покупку видеоматериалов был согласован сторонами ранее и должен был вступить в действие 1 мая, но теперь подписание не состоится.

Ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что Российский институт стратегических исследований разработал план вмешательства в выборы в США. По информации источников Reuters, всего было подготовлено два документа. Один предполагал формирование положительного образа выгодного Кремлю кандидата. Второй — распространение информации о нарушениях на выборах. Работать на имидж нужного кандидата якобы должны были подконтрольные медиагруппе "Россия сегодня" телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik, утверждает Reuters.

Темы: СМИРосcияСШАВеликобритания
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