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Трамп планирует сокращение помощи Украине по линии USAID - Foreign Policy

Вторник, 25 апреля 2017, 04:01
Трамп планирует сокращение помощи Украине по линии USAID - Foreign Policy

Обещание президента Дональда Трампа придерживаться политики "Америка превыше всего" включает план значительного сокращения помощи развивающимся странам, и объединения USAID с Государственным департаментом.

Об этом со ссылкой на проект бюджета США на 2018 год пишет Foreign Policy.

Обнародованное в марте администрацией США предложение по бюджету предусматривало сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако содержало мало подробностей. Согласно с 15-страничным бюджетным документом Госдепартамента, полученным Foreign Policy, пересмотр бюджета включает перенаправление денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

Некоторые сокращения коснутся стран, которые считаются стратегически важными, пишет издание. Например, внешнюю помощь Украине, которая направлена на поощрение политических и экономических реформ, предлагается сократить на 68,8%. Проект предусматривает сокращение финансирования до 177 млн. 880 тыс. с ранее запланированных почти 571 млн. долларов.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор при президентстве Джорджа Буша, комментируя документ, заявил, что одной из главных целей политики США в Украине на протяжении многих лет было поощрять их двигаться в направлении европейских институтов.

"Это в наших интересах, чтобы они двигались не в сторону российских институтов", - сказал он.

При этом, как пишет издание, учитывая резкую двухпартийную оппозицию к сокращению иностранной помощи, Конгресс, скорее всего, не согласится на все предлагаемые сокращения. Республиканский сенатор Линдси Грэм пошел дальше и объявил бюджет Трампа мертворожденным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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