Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.
Об этом пишет BBC.
"Сегодня вечером я решила уйти с поста президента "Национального фронта", - сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".
"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов. Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.
Несмотря на результаты опросов, согласно которым кандидат в президенты Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон имеет больше шансов победить во втором туре выборов, Ле Пен заявила об уверенности в собственной победе.
"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала она.
Как известно, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон проходят во второй тур президентских выборов во Франции. Макрон получил 24,01 % голосов, Ле Пен - 21,30%.
Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.