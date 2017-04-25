Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

Вторник, 25 апреля 2017, 06:36

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

Об этом пишет BBC.

"Сегодня вечером я решила уйти с поста президента "Национального фронта", - сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".

"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов. Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.

Несмотря на результаты опросов, согласно которым кандидат в президенты Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон имеет больше шансов победить во втором туре выборов, Ле Пен заявила об уверенности в собственной победе.

"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала она.

Как известно, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министр экономики Эммануэль Макрон проходят во второй тур президентских выборов во Франции. Макрон получил 24,01 % голосов, Ле Пен - 21,30%.

Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.

Темы: Франциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
06:20
Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: