Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

К Порошенко в гости приедет Лукашенко, а потом – наоборот

Вторник, 25 апреля 2017, 12:35

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко планируют обменяться визитами.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба украинского лидера.

По ее информации, встреча президентов в Украине состоится 26 апреля. Главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Они совместно почтят память погибших в чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС.

Также планируется, что Порошенко и Лукашенко проведут переговоры на территории Беларуси.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов предупреждал, что Россия готовится к полномасштабной войне, для чего проведет масштабные военные учения в Беларуси с участием 100 тыс. военнослужащих.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
06:20
Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: