В Мариуполе расследуют конфликт между иностранцами и бойцами добробата

Полиция Донецкой области проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами одного из добровольческих подразделений на футбольном поле в Мариуполе.



Об этом сообщает 25 апреля отдел коммуникации полиции Донецкой области.



"Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами одного из добровольческих подразделений, произошедшего 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесенная в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях", – говорится в сообщении.



По данному факту проводится проверка.



Кроме этого заместитель главы-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отдал приказ о служебной проверке в отношении работников Левобережного отделения полиции по мерам реагирования на конфликт.



Местные СМИ ранее распространили информацию, что с футбольного поля возле базы полка "Азов" люди в камуфляже с дубинками прогнали темнокожих иностранцев. Сайт 0629 в частности ссылался на слова очевидца и делал предположение, что люди в военной форме - "бойцы полка "Азов".

Очевидец по имени Сергей отмечал, что в воскресенье в 11 часов утра с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 темнокожих. Около 12:00 произошел конфликтный инцидент.

По словам очевидца, из ворот базы полка "Азов" вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки. Они потребовали, чтобы иностранцы ушли.



Темнокожие побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Иностранцы выбежали с территории футбольного поля, а люди в камуфляже пытались догонять их и за пределами спортплощадки. Темнокожим студентам якобы не удалось забрать свои вещи, и они были вынуждены ходить в футбольной форме по городу.

Один из пострадавших, которого цитирует издание, иностранный студент Магомет также заявил, что пришел в отделение полиции чтобы написать заявление, однако отметил, что его никто не выслушал и он был вынужден уйти.

В то же время в "Национальном корпусе" - как теперь называется полк "Азов" - опровергли причастность своих активистов к инциденту и назвали это провокацией против движения.

"Все истории о столкновениях с участием азовцев в Мариуполе за три года не имели никаких подтверждений, а следовательно, все они сводились на нет", - говорится в комментарии.



Украинская правда