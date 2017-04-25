Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе расследуют конфликт между иностранцами и бойцами добробата

Вторник, 25 апреля 2017, 14:32

Полиция Донецкой области проводит проверку по факту конфликта между студентами-иностранцами и бойцами одного из добровольческих подразделений на футбольном поле в Мариуполе.

Об этом сообщает 25 апреля отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами одного из добровольческих подразделений, произошедшего 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесенная в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Кроме этого заместитель главы-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отдал приказ о служебной проверке в отношении работников Левобережного отделения полиции по мерам реагирования на конфликт.

Местные СМИ ранее распространили информацию, что с футбольного поля возле базы полка "Азов" люди в камуфляже с дубинками прогнали темнокожих иностранцев. Сайт 0629 в частности ссылался на слова очевидца и делал предположение, что люди в военной форме - "бойцы полка "Азов".

Очевидец по имени Сергей отмечал, что в воскресенье в 11 часов утра с друзьями играл в футбол на стадионе около базы полка "Азов". С ними вместе играли 8 темнокожих. Около 12:00 произошел конфликтный инцидент.

По словам очевидца, из ворот базы полка "Азов" вышли около десяти человек, некоторые были одеты в камуфляж, в руках некоторых были телескопические дубинки. Они потребовали, чтобы иностранцы ушли.

Темнокожие побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними и стали снимать на телефон. Иностранцы выбежали с территории футбольного поля, а люди в камуфляже пытались догонять их и за пределами спортплощадки. Темнокожим студентам якобы не удалось забрать свои вещи, и они были вынуждены ходить в футбольной форме по городу. 

Один из пострадавших, которого цитирует издание, иностранный студент Магомет также заявил, что пришел в отделение полиции чтобы написать заявление, однако отметил, что его никто не выслушал и он был вынужден уйти.

В то же время в "Национальном корпусе" - как теперь называется полк "Азов" - опровергли причастность своих активистов к инциденту и назвали это провокацией против движения.

"Все истории о столкновениях с участием азовцев в Мариуполе за три года не имели никаких подтверждений, а следовательно, все они сводились на нет", - говорится в комментарии.

Украинская правда

Темы: МариупольАзовполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления
В Мариуполе раздаются взрывы − Андрющенко
Россиян заманивают на море в Мариуполь ложью про глубокий тыле - Андрющенко
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: