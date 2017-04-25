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День в АТО: 23 обстрела, один военный погиб, один ранен

Вторник, 25 апреля 2017, 18:35

Пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного", - говорится в сообщении.

В то же время из гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования вели огонь по защитникам Широкино и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Гнутово.

"По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении, согласно информации, огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов незаконные вооруженные формирования накрывали позиции сил АТО в районе Авдеевки.

"Минометы калибра 82-мм враг применил по защитникам шахты "Бутовка". Из пулеметов больших калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов подразделения пророссийских боевиков обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского.

Украинская правда

Темы: АТО
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