Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура разберется с участниками форума в Ялте и спонсорами

Вторник, 25 апреля 2017, 19:50

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым расследует факт нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в "III Международном экономическом форуме", который состоялся в Ялте.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, которая осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

Согласно информации, иностранцы-участники мероприятия в Ялте способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.

Прокуратура готовит международные поручения для стран, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Также прокуратура даст оценку финансированию указанного "форума", а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымпрокуратураРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Крым
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: