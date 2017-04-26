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"Левада-центр": Почти половина россиян хочет отставки Медведева

Среда, 26 апреля 2017, 07:45

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 7 по 10 апреля, передает "РБК".

 "Определенно за" отставку Медведева выступают 18% респондентов, "скорее за" — 27%.

 

С мая прошлого года доверие россиян к премьеру постепенно падало. Согласно опросу, 14% "полностью доверяли" премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре, и всего 3% — в апреле нынешнего года.

Количество "в основном доверявших" респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество "в основном не доверяющих" российскому премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, "совершенно не доверяющих" главе правительства РФ — с 14 до 19% соответственно.

За последние годы респонденты все чаще стали выражать негативное отношение к Медведеву. Уменьшилось количество респондентов, выражающих "симпатию" к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые "не могут сказать о нем ничего плохого", упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства РФ "антипатию", с 2 до 4% — "отвращение".

По словам социолога "Левада-центра", рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта "посткрымского консенсуса". Респонденты также приписывают Медведеву "плачевные" результаты внутренней политики.

Темы: РосcияМедведев
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