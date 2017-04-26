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"Укрзализныця" подчеркивает, что не возит грузы в ОРДЛО

Среда, 26 апреля 2017, 08:29

"Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном на официальном сайте.

Отмечается, что общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Укрзализныця" также отметила, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями.

Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено.

Как известно, 15 марта президент Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, предложил принять решение о полной остановке транспортногосообщения с оккупированными территориями.

СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Порошенко заявлял, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и заработает режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяДонбассблокада
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