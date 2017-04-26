"Укрзализныця" подчеркивает, что не возит грузы в ОРДЛО
"Укрзализныця" заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории.
Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном на официальном сайте.
Отмечается, что общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
"Укрзализныця" также отметила, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями.
Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено.
Как известно, 15 марта президент Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, предложил принять решение о полной остановке транспортногосообщения с оккупированными территориями.
СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.
Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.
Порошенко заявлял, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и заработает режим прекращения огня.
Украинская правда