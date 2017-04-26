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По динамике суда приговор Чийгозу могут объявить летом – адвокат

Среда, 26 апреля 2017, 10:37

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма может вынести приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу летом 2017 года.

Такой прогноз в комментарии "Крым.Реалии" высказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Пока о приговоре говорить рано. На текущий момент уже допрошены 24 свидетелей защиты. Должны допросить еще примерно такое же количество людей. По динамике, я думаю, до июня сторона защиты завершит предоставлять свои доказательства. С учетом дебатов считаю, что приговор к лету как раз и будет", – говорит Полозов.

Как известно, Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску "Украина против России" для защиты прав жителей аннексированного Крыму. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, причиненного правам украинцам.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированнном полуострове образования на украинском языке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
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