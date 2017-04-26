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Порошенко уверен, что Беларусь не пойдет войной на Украину

Среда, 26 апреля 2017, 12:05

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянет Беларусь в захватническую войну против Украины.

Об этом он сказал 26 апреля на совместном с главой Беларуси Александром Лукашенко брифинге в Чернобыле.

Порошенко напомнил, что сейчас против Украины ведется необъявленная война.

"Уверен, что белорусско-украинская граница всегда была, есть и будет границей добрососедства, надежного партнерства, мира. И никто никогда нас не поссорит. Я получил подтверждение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в свою захватническую войну против Украины", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, народ Беларуси и "его опытный и достопочтенный президент этого не допустят".

 
администрация президента

26 апреля Лукашенко и Порошенко находятся в Чернобыле Киевской области Украины.

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президенты посетили станцию и почтили память погибших ликвидаторов.

Как известно, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о "блестящих отношениях" с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Лукашенко отмечал, что готов стать с Путиным "спиной к спине и отстреливаться".

Валентина Романенко, УП

Темы: Беларусь
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