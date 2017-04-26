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На Луганщине обезвредили мину российского производства – СБУ

Среда, 26 апреля 2017, 13:06

Служба безопасности Украины обезвредила мину российского производства в районе проведения антитеррористической операции.

Противопехотную осколочную мину ПОМ-2 "Отек" обнаружили в районе села Лопаскино Луганской области поблизости от линии размежевания, сообщает СБУ.

ПОМ-2 является военным средством поражения российского производства, а Вооруженные силы Украины не имеют его на вооружении и не используют.

 
Мину ПОМ-2 "Отек" обнаружили около села Лопаскино
СБУ

Мина была во взведенном состоянии, ее уничтожили на месте.

Лопаскино на карте
Лопаскино на карте

Кроме того, в полуразрушенном техническом здании в селе Барановка Донецкой области правоохранители изъяли из тайника две противопехотные мины МОН-50 и 200-граммовую тротиловую шашку.

Барановка на карте
Барановка на карте

По оперативным данным, эти средства поражения террористы планировали использовать для диверсий против сил АТО.

Следственные действия продолжаются.

Накануне сотрудники СБУ обнаружили в районе АТО мины российского производства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОСБУ
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