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Украина предоставит Молдове гумпомощь на 10 миллионов гривен

Среда, 26 апреля 2017, 15:58

Кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдове на сумму 10 миллионов гривен для ликвидации последствий непогоды.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, во время заседания первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов отметил, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины.

Он отметил, что речь идет о ликвидации последствий непогоды, которая сформировалась в Молдове 20-22 апреля.

Как известно, сильные снегопады, которые прошли в Молдове в конце прошлой недели, нанесли Кишиневу ущерб на сумму от 2,5 до 3,5 миллиона долларов.

Темы: МолдовагуманитаркаКабинет министровпогода
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