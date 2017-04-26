Против чекиста, который 65 лет назад убил ОУНовца, открыли производство

Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства художника ОУН и УПА Нила Хасевича работником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляром.



Об этом сообщили в Национальном центре правозащиты, который инициировал расследование, передает "Историческая правда".



"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный должен получит приговор", - сказал представитель Центра Денис Полищук.



Как известно, капитан (ныне - полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году.



Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие оуновцы.



5 августа 2016 в Ровенском окружном административном суде состоялось рассмотрение дела Бориса Стекляр к управлению СБУ в Ровенской области.



В своем иске полковник Стекляр вопреки Закону Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" просил суд обязать Управление СБУ в Ровенской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления.



На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.



В НЦП напоминают, что в странах Центрально-Восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.