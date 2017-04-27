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"Укргазвыдобування" обыскали по тому же делу, что и Dragon Capital

Четверг, 27 апреля 2017, 06:55

Обыски сотрудниками Службы безопасности Украины в офисе ПАО "Укргазвыдобування" проводятся в рамках дела об  использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Обыски в "Укргазвыдобуванни" проходят в рамках того же дела, что и Dragon Capital", – сказал собеседник агентства знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування". Они проводятся по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов.

Как известно, 26 апреля в офисе инвестиционной компании Dragon Capital работники СБУ провели обыски и изъяли технику.

В ведомстве заявили, что обнаружили восемь компаний которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства.

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Темы: СБУгаз
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