Константиновский заработал за год 11 млн гривен и вернул долг $5 млн

Внефракционный депутат Верховной Рады Вячеслав Константиновский задекларировал за 2016 год 11 336 375 гривен доходов и возврат 5 млн долларов долга бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову.



Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские Новости.



В частности, 141 млн грн дохода составила депутатская зарплата, 170 тысяч грн - обеспечение депутатской деятельности, 880 тысяч гривен - возвращение финансовой помощи, а 9,7 млн грн – доход от продажи своей доли в ООО "Украинской чулочной компании".



Константиновский задекларировал 9,5 млн долларов (за 2015 год – 14,7 млн долларов), 10,5 млн грн (за 2015 год – 6,8 млн грн) и 500 тысяч евро наличными.



В 2016 году депутат разместил 10 тысяч долларов в ДиамантБанке, который 24 апреля Национальный банк признал неплатежеспособным.



В собственности депутата задекларированные два земельных участка площадью 1500 и 647 кв. м в Киевской области, дом площадью 649 кв. м, квартира площадью 84,4 кв. м и 4 гаража.



Также Константиновский арендует 3 земельных участка общей площадью 11 553 кв. м в Козинского сельсовета Киевской области и пользуется апартаментами площадью 199 кв. м в Египте.



Депутат владеет автомобилями Land Rover Sport 2012 года выпуска, мотоциклом Harley-Davidson V-Rod muscle 2002 года и приобретенным в 2016 году за 1,5 млн гривен автомобилем Toyota Highlander 2016 года выпуска.



Среди ценного имущества депутат указал 6 часов и ружье.



Жена депутата Юлиана Дементьева задекларировала 2 млн гривен дохода от отчуждения акций и корпоративных прав, 3 млн гривен дохода от продажи движимого имущества, 1,3 млн гривен наличных средств и квартиру площадью 88 кв. м в Киеве.



Она владеет автомобилями BMW 325I 2008 года выпуска и Mercedes-Benz G350D 2016 выпуска, жена приобрела за 3,1 млн гривен.



Также жена задекларировала ювелирные изделия, шубу, сумку Chanel и часы.



Ранее в декларациях Константиновский указывал, что одолжил у Тополова 5 миллионов долларов в 2013 году.