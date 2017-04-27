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Константиновский заработал за год 11 млн гривен и вернул долг $5 млн

Четверг, 27 апреля 2017, 13:44

Внефракционный депутат Верховной Рады Вячеслав Константиновский задекларировал за 2016 год 11 336 375 гривен доходов и возврат 5 млн долларов долга бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские Новости.

В частности, 141 млн грн дохода составила депутатская зарплата, 170 тысяч грн - обеспечение депутатской деятельности, 880 тысяч гривен - возвращение финансовой помощи, а 9,7 млн грн – доход от продажи своей доли в ООО "Украинской чулочной компании".

Константиновский задекларировал 9,5 млн долларов (за 2015 год – 14,7 млн долларов), 10,5 млн грн (за 2015 год – 6,8 млн грн) и 500 тысяч евро наличными.

В 2016 году депутат разместил 10 тысяч долларов в ДиамантБанке, который 24 апреля Национальный банк признал неплатежеспособным.

В собственности депутата задекларированные два земельных участка площадью 1500 и 647 кв. м в Киевской области, дом площадью 649 кв. м, квартира площадью 84,4 кв. м и 4 гаража.

Также Константиновский арендует 3 земельных участка общей площадью 11 553 кв. м в Козинского сельсовета Киевской области и пользуется апартаментами площадью 199 кв. м в Египте.

Депутат владеет автомобилями Land Rover Sport 2012 года выпуска, мотоциклом Harley-Davidson V-Rod muscle 2002 года и приобретенным в 2016 году за 1,5 млн гривен автомобилем Toyota Highlander 2016 года выпуска.

Среди ценного имущества депутат указал 6 часов и ружье.

Жена депутата Юлиана Дементьева задекларировала 2 млн гривен дохода от отчуждения акций и корпоративных прав, 3 млн гривен дохода от продажи движимого имущества, 1,3 млн гривен наличных средств и квартиру площадью 88 кв. м в Киеве.

Она владеет автомобилями BMW 325I 2008 года выпуска и Mercedes-Benz G350D 2016 выпуска, жена приобрела за 3,1 млн гривен.

Также жена задекларировала ювелирные изделия, шубу, сумку Chanel и часы.

Ранее в декларациях Константиновский указывал, что одолжил у Тополова 5 миллионов долларов в 2013 году.

Темы: декларацииВерховная Рада
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