СБУ разоблачила киевскую фирму, которая продавала "1С" в Луганск

Служба безопасности Украины уличила киевскую фирму в продаже российского программного продукта "1С" на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге, компания-дилер продала запрещенное программное обеспечение компании, которая юридически зарегистрирована и фактически находится в оккупированном Луганске.

"Дилерская компания продавала продукт – например, продукт 1C, который также разработан в Российской Федерации, и, по нашей информации, отдельные дилеры распространяют на территории Украины продукты компании "1C" – они уже внесены Советом национальной безопасности и обороны в санкционный список", – сказал он.

"Мы призываем наших предпринимателей быть осмотрительными и взвешенно принимать решения о тех программных продуктах, которые вы используете в своей деятельности", – заявил Ткачук.

СБУ на своем сайте уточняет, что менеджмент киевского представительства российского производителя программы заключил ряд договоров на поставки и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы изъяли документацию, которая подтверждает факты противоправной продажи этого программного продукта на временно оккупированные территории", – сказано в сообщении.

СБУ

СБУ зафиксировала, что администрирование, обновление и техническая поддержка этих программ осуществляется с территории России, в частности через отдаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании.

По мнению специалистов СБУ, это – еще одно доказательство скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Ведется досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 26 апреля в восьми компаниях, которые работают в Украине – в частности, в ЧАО "Укргазвидобування" и инвесткомпании "Dragon Capital" – работники СБУ провели обыски якобы из-за нелегального программного обеспечения.

По словам Ткачука, Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению по мониторингу за работниками "Стахановец", которым пользовались эти компании.

Алена Рощенко, УП