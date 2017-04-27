В Харькове за взятку пытались купить транспортную остановку
В Харькове за взятку в 200 тысяч гривен пытались купить остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает 27 апреля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
Харьковская местная прокуратура №2 совместно с полицией, Управлением защиты экономики СБУ разоблачили во время получения взятки коммерческого директора жилищной компании.
Женщина-директор требовала и получила от харьковчанина средства за заключение договора купли-продажи нежилого помещения, а именно остановки общественного транспорта.
По предварительным данным ее собирались использовать в качестве торгового павильона.
50 тысяч гривен директор предложила заплатить официально, а еще 200 тысяч гривен – ей за согласие на продажу.
В четверг коммерческого директора жилищной компании разоблачили во время получения указанной суммы.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины – подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой нормы.
Сейчас готовятся документы на задержание фигурантки производства в порядке ст. 208 УПК Украины, отмечает Сарган.
Украинская правда