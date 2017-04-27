Институт нацпамяти останавливает легализацию польских памятников

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов в Украине.



Об этом говорится в заявлении Украинского института нацпамяти, обнародованном на сайте пресс-службы.



Говоря о демонтаже на польском кладбище надгробного памятника воинам УПА, указывается, что организаторы этих преступных действий назвали это "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника".



"Ликвидация могилы была анонсирована в польских СМИ, а сам "демонтаж" польские журналисты освещали непосредственно на кладбище. Варварскому уничтожению могилы не препятствовала полиция, а староста села даже лестно отозвался о совершенном", - говорится в заявлении.



"Разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах является 15-м по очереди актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным от 2014 года. Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польша не восстанавливает уничтоженных памятников. В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - сообщает интистут нацпамяти.



В заявлении указывается, что "отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины".



"Следовательно, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными", - говорится в заявлении.



Также институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановлении предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине.



Институт обращается к местной власти с просьбой "прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих".



"Украинский институт национальной памяти готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевшие место в течение 2014-2017 гг., привлечения к ответственности виновных лиц и восстановления и легализации уничтоженных украинских памятников за счет польской стороны", - говорится в заявлении.



Как известно, 26 апреля представители польских националистических организаций демонтировали на местном кладбище надгробный памятник воинам УПА.



Больше об этом читайте здесь: Дипломатия кладбищ. Почему Киев должен по-особенному отреагировать на события в Грушовичах



Украинская правда