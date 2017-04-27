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Шуфрич больше не бенефициар "Нефтегаздобычи"

Четверг, 27 апреля 2017, 19:36

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич продал свой пакет акций в компании "Нефтегаздобыча".

Об этом в интервью ЭП сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко.

Как отметил Тимченко, 15% акций было куплено в компании Фолукс (Foloux Consulting Limited, которая входит в сферу влияния Нестора Шуфрича - Ред.).

"Это было по взаимной договоренности. Мы верим в этот бизнес", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в марте "ДТЭК Нафтогаз" приобрел дополнительные 15% акций ПАО "Нефтегаздобыча", увеличив свою долю в ней до 75%.

Как известно, "Нефтегаздобыча" была основана в 1999 году Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000 годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфричу.

В апреле 2013 года Донбасская топливно-энергетическая компания, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в "Нефтегаздобыче" с 25% до 50%.

В феврале 2016 года нидерландская компания Salazie B. V. купила 25% акций компании "Нефтегаздобыча".

При этом, нидерландская "дочка" компании ДТЭК DTEK Oil & Gas B. V. увеличила долю в уставном фонде "Нефтегаздобыча" с 36,64% до 55% акций.

Кипрская компания Foloux Consulting Limited сократила долю в компании с 25% до 15%, а Wolford Holdings Limited сократила долю с 16,705% до 0,0001%.

"Нефтегаздобыча" входит в структуру энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Экономическая правда

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Темы: Шуфрич
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