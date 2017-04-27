Навальный получил ожог глаза в результате нападения в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зелёнкой в Москве, получил химический ожог глаза.

Об этом Навальный сообщил на своем сайте.



"В Первой городской (больнице) поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня - обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнём, да ещё и не открывается", - написал он.



Как сообщает российский "Интерфакс", пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш ранее сообщила, что нападение произошло в четверг в Москве возле Центра международной торговли.

По ее словам, человек, ожидавший Навального возле машины, плеснул ему в лицо зелёнкой и убежал. В результате нападения зеленкой было облито лицо оппозиционера, поражены зрачок и роговица правого глаза. После нападения его доставили в больницу на "Скорой помощи".



"Сейчас взяли такси и едем в офис", - сообщил вечером Навальный после визита в больницу.



По словам Ярмыш, оппозиционер намерен обратиться в полицию по факту нападения.