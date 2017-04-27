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НАПК поддержало проект об отмене е-декларирования для активистов

Четверг, 27 апреля 2017, 23:50

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции единодушно поддержало вывод о поддержке проекта №6271 относительно отмены е-декларирования для общественного сектора.

Об этом сообщил член НАЗК Руслан Рябошапка.

"НАПК сегодня единодушно поддержал вывод относительно поддержки проекта #6271 относительно отмены е-декларирования для общественного сектора", - написал он.

Ранее сообщалось, что ЕС раскритиковал принятые ранее Верховной радой и подписанные президентом Петром Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают подачу деклараций общественными активистами.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Европейская правда

Темы: НАПКдекларации
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