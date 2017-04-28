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Депутат от Украины не захотел управлять ПАСЕ

Пятница, 28 апреля 2017, 09:34

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", один из вице-президентов Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский не намерен претендовать на должность исполняющего обязанности президента ассамблеи в случае отставки действующего президента Педро Аграмунта.

Об этом Логвинский заявил в эфире телеканала "1+1", передают Украинские Новости.

"В финал, грубо говоря, зашли 2 человека: господин Аксель Фишер (председатель группы Европейской народной партии в ПАСЕ) и я. Но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким образом, мы смогли бы добиться более высоких результатов. Поэтому я снял свою кандидатуру в пользу главы политической группы ", - сказал он.

По его словам, занимать должность и.о. президента ПАСЕ право 6 вице-президентов Ассамблеи от группы Европейской народной партии.

Депутат отметил, что Аксель Фишер сначала отказался занимать этот пост в случае отставки Аграмунта, однако в последний момент согласился.

Как известно, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост.

Подробнее читайте в интервью на сайте Европейской правды: "Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита".

Темы: ПАСЕ
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