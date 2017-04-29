Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон отказал РосСМИ в присутствии на своих предвыборных мероприятиях

Суббота, 29 апреля 2017, 00:42

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон исключает возможность присутствия работников российских государственных СМИ Russia Today (RT) и Sputnik на своих предвыборных мероприятиях.

Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил представитель штаба лидера независимого движения "Вперед!", пишет DW.com.

По его словам, причина данного решения заключается в том, что финансируемые Кремлем телеканал и новостное агентство распространяют лживую информацию о кандидате и ставят своей целью подорвать его позиции в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая.

RT, Sputnik и видеоагентство Ruptly, входящее в состав телевизионной компании Russia Today и базирующееся в Берлине, еще 23 апреля - в день проведения первого тура голосования во Франции - сообщили, что им отказано в аккредитации предвыборным штабом Макрона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля назвала позицию французской стороны "вопиющей".  По ее мнению, речь идет о "целенаправленной и неприкрытой дискриминации российских СМИ".

Ранее главный помощник кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона - Ришар Ферран  - обвинил Москву в проведении целенаправленной кампании по дискредитации Макрона при помощи фейковых новостей в связи с проевропейской позицией кандидата.

По данным издания Politico, когда прогнозы начали предрекать победу Макрона над претендентом от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, Russia Today и Sputnik увеличили объемы негативной информации о проевропейском кандидате, продолжив активно агитировать за главу "Национального фронта". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранциявиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: