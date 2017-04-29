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США продолжили ослабление санкций против Беларуси на полгода

Суббота, 29 апреля 2017, 01:00

США продолжили ослабление санкции в отношении Беларуси еще на шесть месяцев в рамках заохоченняполитики, начатой администрацией Барака Обамы для поощрения Минска, который является традиционным союзником Москвы, приближаться к Западу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал новый документ о продлении ослабления санкции против Беларуси до 30 октября.

Теперь белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.

Санкции против Минска были введены из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека в этой стране.

Продолжение ослабления санкций было под вопросом после арестов в Беларуси сотен активистов, участвовавших в весенних протестах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, подавил за время своего правления оппозицию и независимые средства массовой информации.

Темы: БеларусьСШАсанкции
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