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Жена Порошенко будет показывать упражнения на канале Ахметова

Суббота, 29 апреля 2017, 13:12

Жена президента Марина Порошенко будет вести рубрику "В ритме спорта с Мариной Порошенко" на телеканале "Украина".

Об этом говорится в сообщении в Facebook канала.

В анонсе сообщается, что рубрика будет выходить в рамках программы "Утро с Украиной". Первый выпуск ожидается 15 мая в 7:15 утра.

Отмечается, что в программе будут показываться простые упражнения.

Как известно, телеканал "Украина" входит в медиахолдинг "Медиа Группа Украина", владельцем которого является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоАхметовмедиа
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