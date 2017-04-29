В зоне АТО сбили российский беспилотник

В зоне проведения АТО вблизи Волновахи (Донецкая обл.) украинские военные сбили беспилотник типа "Орлан" российского производства.

Об этом 29 апреля сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что БПЛА был сбит 28 апреля, сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия вооруженных сил России в конфликте на востоке Украины.

Кроме того, в районе Красногоровки (Донецкая обл.) были обнаружены гранаты, произведенные в РФ в 1993 году.