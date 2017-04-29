На Кубе разбился пассажирский самолет Ан-26 компании Aerogaviota, на борту которого могли находиться 39 человек.

Об этом сообщает издание CiberCuba.

Родственник одного из членов экипажа сообщил изданию, что самолет разбился в труднодоступном месте и, по предварительной информации, никто из находившихся на борту не выжил.

Ранее телеканал NTN24 сообщил, что самолет исчез с радаров рано утром в субботу во время полета над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.