Штаб АТО: Боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ
Воскресенье, 30 апреля 2017, 00:18
Боевики из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции возле Зайцево.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи недалеко от Зайцево", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне АТО остается напряженной, сепаратисты ведут обстрелы по всей линии разграничения.