ВМС Украины готовы применить оружие в случае провокаций

ВМС Украины готовы применять оружие в случае провокаций относительно военных объектов или военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

"Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, стражи и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе - в случае необходимости - с применением оружия", - говорится в сообщении.

Командование ВМС также обратилось в местные органы власти и к гражданам с просьбой быть бдительными и не "вестись" на провокации российских спецслужб.

В Минобороны заявили, что антиукраинские силы собираются осуществить провокации, которые они "подгоняют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 в Одессе.