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Правоохранители в Одессе начали работать в усиленном режиме

Воскресенье, 30 апреля 2017, 04:42

С 29 апреля в Одессе правоохранители начали работать в усиленном режиме.

Данное решение было принято в ходе совещание руководителей силовых структур при участии зампредседателя СБУ Олега Фролова и первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе совещания "правоохранители обсуждали уровень готовности к обеспечению порядка и безопасности граждан в Одесском регионе на майские праздники, а также трагической годовщины событий 2 мая 2014г. в городе Одесса".

"По результатам совместного совещания с целью недопущения террористических и экстремистских проявлений, нарушений общественного порядка, принято решение с 29 апреля этого года по несению усиленного режима службы всеми правоохранительными органами региона с привлечением членов общественных формирований", - говорится в сообщении.

Темы: Одессаполиция
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