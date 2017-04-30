СБУ не пустила в Украину россиянина, который планировал провокации в Одессе
Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:29
СБУ и пограничники не пустили в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время акций в честь годовщины событий 2 мая.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.
Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года.
"Правоохранители продолжают совместные мероприятия, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц", - отметили в СБУ.
Украинская правда