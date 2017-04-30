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СБУ не пустила в Украину россиянина, который планировал провокации в Одессе

Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:29

СБУ и пограничники не пустили в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время акций в честь годовщины событий 2 мая.

 
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Как сообщает пресс-служба СБУ, в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.

Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года.

 

"Правоохранители продолжают совместные мероприятия, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц", - отметили в СБУ.

 

Украинская правда

Темы: РосcияСБУОдесса
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