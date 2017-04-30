Обстрелы по силам АТО в воскресенье: 1 военный погиб, 6 ранены

30 апреля боевики обстреляли опорные пункты Вооруженных Сил Украины 28 раз, с начала суток 1 военный погиб, 6 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00.

"На Приморском направлении - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия - обстрелы велись по позициям вблизи Водяного, из 82-мм минометов и гранатометов - по опорным пунктам рядом с Широкино, также велись обстрелы по силам АТО вблизи Марьинки, Гнутово, Павлополя и Красногоровки, под Новогригорьевкой", - сообщили в штабе.

Также под обстрелы попали морские пехотинцы под Лебединским, рядом с Марьинкой, Богдановкой и Водяным действовали снайперы.

На Донецком направлении огонь по силам АТО велся возле Верхнеторецкого, Зайцева, Авдеевки, Троицкого, Каменки, на Луганском направлении - возле Катериновки и Крымского, Попасной, Троицкого, Лобачево.

"В результате обстрела позиций сил АТО вблизи Катериновки на Луганском направлении погиб 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 2 получили ранения", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, боевики применили минометы калибра 120-мм, обстрел позиций сил АТО велся со стороны н.п.Молодежное с территории, временно неподконтрольной Украине. Обстреляны позиции одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Луганском направлении.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - заявили в штабе.

Украинская правда