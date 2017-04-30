Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В автопарке Кабмина появятся электромобили

Воскресенье, 30 апреля 2017, 21:58

Автопарк Кабинета министров Украины вскоре пополнится электромобилями.

Об этом в интервью телеканалу ICTV сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"С 5 мая в секретариате появятся электромобили. Мы учтем все недостатки, подсчитаем экономию и если это будет выгодно, то уверен, что это будет выгодным экспериментом", - сказал он

Саенко добавил, что в случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: