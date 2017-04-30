В центре Киева открыли фан-зону "Евровидения"

В Киеве на Софийской площади открылась фан-зона Евровидения.

На открытии фан-городка состоялся праздничный концерт и презентация фильма "От Пономарева до O.Torvald" об истории развития конкурса "Евровидение" в Украине.

Фан-городок разделен на зоны культурно-художественную, информационно-справочную, отдыха, развлечений и фудкорта. Также на территории фан-зоны обустроят инфоцентр.

Зона будет работать до 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно, за это время здесь планируется провести 11 концертов и проводить кинопросмотры под открытым небом. Чтобы ознакомить туристов с украинской культурой, здесь представят 100 лучших работ арт-проекта "585 художников".

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установлены 42 флага иностранных государств - участников "Евровидения".

Половина площади отгорожена от проезжей части декоративными арками. На территории фан-городка постоянно дежурят правоохранители.

Укринформ