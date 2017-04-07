Россия выдала Украине экс-начальника ГАИ Киева Макаренко
Пятница, 7 апреля 2017, 17:19
Россия выдала Украине бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Так накануне Дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системное взяточничество", - сказал Луценко.
Напомним, в апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В сентябре российские силовики задержали Макаренко в московском аэропорту "Домодедово".
Украинская правда